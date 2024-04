Ronda Rousey | “Drew Gulak mi afferrò per il laccio della tuta e nessuno dei presenti disse nulla”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’ex campionessa UFCha lasciato la WWE nel post Summerslam dell’anno scorso, ma negli ultimi tempi il suo nome è tornato agli onori di cronaca per tutta una sua serie di rivelazioni riguardo il periodo passato in WWE. Un periodo che laha descritto principalmente come tossico, e che che lo scandalo sessuale di Vince McMahon è solo la cosiddetta ciliegina sulla torta di qualcosa di molto più radicato e che va avanti da sempre, che per molti è la normalità. A tal proposito, ai microfoni di NewsNation ha rivelato una sua disavventura in WWE che ha avuto a che fare proprio con dei comportamenti inappropriati subiti da un altro dipendentecompagnia. Una cultura aziendale avvelenata L’ex campionessa femminile WWE ha raccontato un aneddoto di quando si trovava nella stanza dei writer con ...

