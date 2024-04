Romano | abbandonano per strada un’intera cameretta | costretti a portarla alla discarica con i carrelli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)di Lombardia. Prima il soggiorno, ora la. La polizia locale diprosegue la sua battaglia nel contrasto all’abbandono dei rifiuti e dopo aver riconsegnato al proprietario due divani lasciati in aperta campagna, questa volta ha costretto una famiglia a raccogliere i pezzi di unache aveva gettato pere a portarli. L’operazione è partita dsegnalazione di alcuni cittadini che avevano notato nel sottopasso di via Cappuccini mobili a pezzi. Gli agenti, coordinati dal comandante Arcangelo Di Nardo, hanno subito avviato le indagini e in breve tempo sono risaliti ai proprietari: una famiglia di origine asiatica, con sei figli, che aveva appena cambiato l’arredo dei bimbi. ...