Roma vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Derby capitolino ad alta tensione con le due squadre che si giocano un posto in Champions League.vssi giocherà sabato 6 aprile 2024 alle ore 18 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Prosegue la rincorsa dei giallorossi al quarto posto che dista ora cinque punti. La squadra di De Rossi, nonostante i due pareggi nelle ultime tre partite, è in ottima forma e si giocherà fin in fondo le sue carte per raggiungere l’obiettivo Diversa la situazione in casa dei biancocelesti, alle prese con una difficile rimonta nei confronti del quarto posto. L’obiettivo Champions è lontano, infatti, undici punti, e la sfida ai cugini rappresenta la classica ultima spiaggia per tenere viva ancora la ...