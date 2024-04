Roma | trovato teschio in un canale di scolo a via della Magliana

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Un, probabilmente trasportato dall’acqua, è stato rinvenuto ieri pomeriggio, in una zona rurale in località Ponte Galeria, lungo undiadiacente la ferrovia Fara Sabina-Fiumicino, all’altezza di via1081. A trovarlo una donna che ha allertato i CarabinieriStazionePonte Galeria. I carabinieri hanno poi

CRONACA DI Roma – (AGENZIA NOVA) Da un allarme bomba , si arriva ad arrestare una coppia di spacciatori a Tiburtino Terzo di Roma . L’ allarme e’ stato lanciato per un pacco contenente candelotti, ... (romadailynews)

trovato un Teschio umano in un’area di campagna a Ponte Galeria : sul macabro ritrovamento indagano i Carabinieri. trovato un Teschio umano a Ponte Galeria : i Carabinieri indagano sul macabro ... (ilcorrieredellacitta)

In corso le indagini, il ritrovamento in località Ponte Galeria Un teschio , probabilmente trasportato dall’acqua, è stato rinvenuto ieri pomeriggio, in una zona rurale in località Ponte Galeria, ... (sbircialanotizia)

Giallo a Roma, teschio trovato da una donna in un canale vicino ai binari - È giallo a Roma. Il teschio di una persona è stato trovato in un fossato. Il macabro ritrovamento è stato fatto da una donna che ha trovato le ossa ieri pomeriggio, in una zona rurale di Ponte Galeria ...romatoday

Malore alla guida, accosta l'auto e muore: l'ultimo gesto eroico di Gianluca Verrelli - La tragedia si è consumata il primo aprile scorso, giorno di Pasquetta, a Roma in via Galvano della Volpe, in zona Tor Vergata. Il 44enne stava percorrendo la strada a bordo della sua auto, quando si ...ilmessaggero

Macabra scoperta a Roma, rivenuto un teschio umano a Ponte Galeria: si trovava in un canale - Un teschio umano è stato rinvenuto in un canale di scolo a Ponte Galeria, a Roma, forse trasportato dall'acqua ...fanpage