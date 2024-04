Roma | schianto mostruoso | coinvolti 3 mezzi | morta una 40enne

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una tragedia ha scosso oggi, dove una donna di 40 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16 in via Aurelia Antica, al civico 112. L’incidente ha coinvolto tre veicoli: una Toyota Yaris guidata da una donna di 55 anni, una Peugeot 208 con alla guida una 34enne e un motoveicolo Honda SH125, il cui conducente è rimasto vittima dello scontro. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale diCapitale del Gruppo XII Monteverde per gestire la situazione e avviare le procedure di soccorso. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi, la conducente del motoveicolo Honda SH125 ha perso la vita sul colpo a causa dell’impatto. Le conducenti degli altri due veicolinell’incidente sono state immediatamente ...

