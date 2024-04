(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fermato dalla Polizia Locale per un controllo,trovato senza patente, assicurazione e revisione: elevate sanzioni per oltre 6 mila(ilcorrieredellacitta.com)È stato trovato senza patente, assicurazione e revisione il conducente di una moto, un italiano di 52 anni, fermato da una pattuglia della Polizia Locale diCapitale in via di Capannelle, all’altezza di via Appia Nuova. Erano impegnati in uno dei posti di controllo di polizia stradale, predisposti sul territorio dal Comando Generale, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), che hanno fermato ilper avviare le consuete verifiche. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha iniziato a tergiversare, ma di lì a poco gli agenti hanno potuto appurare che ...

Una voragine di circa dieci metri di larghezza e dieci metri di profondità si è aperta nella notte in via Sestio Menas, in zona Quadraro a Roma . Uno sprofondamento senza spiegazioni, almeno per ora, ... (ildifforme)

Legnano (Milano), 30 marzo 2024 – Completamente ubriaco , senza patente e alla guida di un'auto a forte velocità in contromano nelle vie del centro cittadino: l’episodio ha avuto come teatro le vie ... (ilgiorno)

Roma, la maxi multa al motociclista: verbale da 6.000 euro - Fermato dalla Polizia Locale per un controllo, motociclista trovato senza patente, assicurazione e revisione: elevate sanzioni per oltre 6 mila euro. È stato trovato senza patente, assicurazione e rev ...ilcorrieredellacitta

maxi blitz in corso a Tor Bella Monaca: in campo Polizia, Carabinieri e Finanza - maxi blitz in corso a Tor Bella Monaca. In campo oltre 100 uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Controlli, e perquisizioni, operazioni scattate alle prime luci dell’alba. E’ scattato ...ilcorrieredellacitta

maxi retata in corso nel Lazio: arresti per droga, estorsione e autoriciclaggio - Le ordinanze di custodia cautelare per traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, autoriciclaggio Traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall’uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e tra ...terzobinario