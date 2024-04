Roma | bolletta ‘pazza’ per il Convento che rischia di chiudere | «18mila euro di gas» | Parte l’azione legale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unfrancescano divittima del fenomeno delle bollette pazze: recapitata una maxi richiesta per la fornitura del gas, con un importo da capogiro, benl’importo. I frati hanno allora messo il caso nelle mani di un’associazione dei consumatori. Unsi è visto recapitare lapazza (ilcorrieredellacitta.com) Una“monstre”, o “pazza” come è ormai diventato consuetudine etichettare le richieste, spesso ingiustificate, dadei fornitori di energia. Perché se è vero che il Covid prima, e la guerra poi, hanno completamente sconvolto le condizioni economiche del pianete, a tutto c’è un limite. Sì perché a volte nemmeno i rincari bastano per spiegare le cifre a vari zeri richieste ...