Roma | allarme bomba finisce con due arresti per droga | trovato mezzo chilo di hashish

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) CRONACA DI– (AGENZIA NOVA) Da un, si arriva ad arrestare una coppia di spacciatori a Tiburtino Terzo di. L’e’ stato lanciato per un pacco contenente candelotti, probabilmente esplosivo, che i dipendenti di una ditta di spedizioni avevanonel materiale in giacenza ancora da consegnare. Una vicenda che ha visto impiegati gli artificieri della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area, e i loro colleghi del distretto di San Basilio che hanno arrestato i destinatari di quel pacco perche’ trovati in possesso didi. Ad allertare la sala operativa della questura capitolina e’ stata la segnalazione fatta dai dipendenti di una ditta di spedizioni che hanno...