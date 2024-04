Roma Al Teatro Villa Pamphilj secondo appuntamento della rassegna “Parole Note”

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Domenica 7 aprile 2024, aldialle ore 11.30,”. David Riondino sarà il protagonistamatinée trae musica, tra “” e “” con il suo Fermata provvisoria. L’artista toscano raccoglie in questo Recital, che si aggiorna continuamente, il suo repertorio portatile di narratore, cantautore e autore, costruito con il materiale tratto dalle sue numerose apparizioni in TV, in radio e dalle pubblicazioni editoriali e musicali. In forma di ballate, poemetti, aneddoti, l’eclettico Riondino si trasforma in una sorta “Aedo Contemporaneo” e canta l’epica dei nostri tempi ...