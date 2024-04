RollerCoaster Tycoon | Atari acquista i diritti della saga

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha acquisito idi3 da Frontier Developments per 7 milioni di dollari, diventando così l’unico editore di tutti i videogiochi del franchise. La società statunitense deteneva da diverso tempo iin licenza. Secondo quanto riportato, l’azienda intende espandere la distribuzione fisica e digitale dei videogiochi e stringere nuove collaborazioni come parte di un piano a lungo termine per portare laverso nuovi orizzonti. A tal proposito, in occasione del venticinquesimo anniversario di, il presidente e CEO diha affermato che, con l’acquisizione deidel franchise, si apriranno nuove opportunità per la società e benefici per ...

RollerCoaster Tycoon 3, Atari compra i diritti per 7 milioni di dollari - Atari ha acquisito i diritti di pubblicazione di RollerCoaster Tycoon 3 da Frontier Developments per una somma di 7 milioni di dollari.tomshw

Atari Has Now Added RollerCoaster Tycoon 3 To Their Franchise Collection - Atari has acquired the rights to RollerCoaster Tycoon 3, capping off a turbulent history between the publisher and the franchise creator.gameranx