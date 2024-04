Roche | premiati a Milano vincitori bandi 2023 | investimento totale 940mila euro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 apr. (Adnkronos) – Si è tenuta oggi ala cerimonia di premiazione deidell?edizionedi trepromossi daItalia e Fondazione. Sono 30 ida tutta Italia per undi: 8 ricercatori under 40 dal bando ‘Fondazioneper la ricerca indipendente’ per undi 400mila; 10 enti dal bando ‘per la ricerca clinica – A supporto delle figure di data manager e infermieri di ricerca’ per undi 300mila; 12 progetti dal bando ‘per i ...