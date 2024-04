Roberto Salis annuncia querela a Senaldi in diretta tv | Cosa ci guadagna a diffamare mia figlia?

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Se mi manda la clip, provvediamo arlo"., padre di Ilaria, la donna di 39 anni detenuta da 13 mesi in Ungheria, hato intv, su La7, l'intenzione di procedere per diffamazione contro il condirettore di Libero Pietro. Il botta e risposta è andato in...

Elly Schlein ha incontra to Roberto Salis per parlare della “situazione incresciosa” in cui si trova la figlia Ilaria , detenuta a Budapest da un anno e alla quale il tribunale ungherese ha rigettato ... (ilfattoquotidiano)

Ilaria Salis: il padre incontra Schlein. La figlia candidata del Pd Il partito non conferma - Ilaria Salis, ora in carcere a Budapest, sarà candidata dal Pd per le prossime elezioni europee Ne hanno parlato oggi, 3 marzo 2024, il papà Roberto e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo annuncia ...firenzepost

Schlein incontra Roberto Salis: ipotesi candidatura per Ilaria - Elly Schlein incontra Roberto Salis, il papà di Ilaria, e si parla di una possibile candidatura della donna per le europee.notizie

Schlein incontra Roberto Salis, ipotesi di candidatura alle Europee in Sardegna per Ilaria - Elly Schlein incontra Roberto Salis, papà di Ilaria. E per la maestra in carcere a Budapest si profila l’ipotesi di una candidatura alle Europee con il Pd, come capolista nel collegio delle Isole e ...unionesarda