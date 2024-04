RiVending | risparmiate 300 ton di CO2 nel 2023 grazie ai 53mln di bicchierini raccolti alle vending machine

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) –, il progetto di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica (PS) e bottiglie in pet distributori automatici voluto da Confida Associazione Italiana Distribuzione Automatica, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Unionplast (Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche – Federazione gomma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno” Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta ...