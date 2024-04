RiVending | risparmiate 300 ton di CO2 nel 2023 grazie ai 53mln di bicchierini raccolti alle vending machine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Labitalia) -, il progetto di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica (PS) e bottiglie in pet distributori automatici voluto da Confida Associazione Italiana Distribuzione Automatica, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Unionplast (Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche - Federazione gomma plastica) ha portato l'economia circolare nel settore. Il programma ha dato il via a un ciclo virtuoso il cui obiettivo è il raggiungimento di un sistema 'zerorifiuti' dove la plastica recuperata viene completamente riciclata e reintrodotta nel ciclo produttivo di nuovi prodotti come bicchieri rPS, pannelli isolanti, imballaggi ecc. Oggi sono 2.500 le aziende che aderiscono a...