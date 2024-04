Rita Dalla Chiesa contro i gieffini | Imbarazzanti | nessuno se li fila

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Courmayeur una 'Special Edition' del Cenacolo di Arturo Artom. Alba Parietti, dopo una conversazione con l'inviata del Corriere Michela Proietti, ha raggiunto il microfono e ha fatto ballare gli amici spaziando da Tenco a Battisti, accompagnata dal Maestro Carlo Benvenuto. La Pariettona é sempre piú innamorata del compagno Fabio Adami che si è divertito a fare la telecronaca dell'ultimo game vittorioso di Sinner. Quindi Alessandra Repini Artom ha chiuso la serata con 'Just the Way You Are'. Fabrizio Corona nelle sue storie su Instagram abbracciato a Nina Moric e alla fidanzata Sara Barbieri. Sul social arrivano le foto della festa con le due donne in discoteca, la sera del giorno del suo compleanno, il 29 marzo. Voci da Montecarlo: come mai la promessa del tennis mondiale Holger Rune ha lasciato l' eterna aspirante showgirl Caroline Donzella? Meglio non saperlo. Caroline ...