Rissa tra studenti alla fermata del pullman | tre feriti

(Di mercoledì 3 aprile 2024)traquesta mattina a Manduriadeldi Piazza Vittorio Emanuele. Tre ragazzi di Maruggio, tra cui due minorenni, sono finiti in ospedale, due al Giannuzzi di...

Quattro contro una, con una donna armata di mattarello in legno. Nelle strade del quartiere Ma donne lla di Bari è scoppiata una rissa tra un gruppo di donne , probabilmente a causa di un tradimento o ... (ilfattoquotidiano)

rissa a Foggia in serata, nei pressi dell’isola pedonale. Coinvolti vari minorenni in età stimata fra i 13 ed i 15 anni. Tre di loro ne sono usciti più malconci ed in particolare per uno di loro si ... (noinotizie)

Rissa a Battipaglia, ragazzo pestato a sangue - A Battipaglia, invece, la Rissa in centro sarebbe scoppiata per futili motivi ... in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza, soprattutto tra giovanissimi, sul territorio della piana del ...napoli.repubblica

“Dobbiamo salire prima noi”, Rissa tra studenti alla fermata del bus: tre finiscono in ospedale - “Dobbiamo salire prima noi”, Rissa tra studenti alla fermata del bus: tre di loro finiscono in ospedale. Uno in gravi condizioni ...telebari

Agguato dopo la Rissa davanti al bar: 17enne accoltellato e preso a bastonate sul viso - Una colluttazione tra giovanissimi avvenuta in piazza Matteotti a Giugliano è degenerata in una spedizione punitiva ai danni di un 17enne. D.P. dopo la Rissa iniziale sarebbe andato alla ricerca di ...napolitoday