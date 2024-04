Rissa tra studenti alla fermata del bus | 3 finiscono in ospedale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoScoppia unadel bus e in trein. E’ accaduto questa mattina a Manduria, nel Tarantino. Sembra che lasia nata da una disputa su chi dovesse salire per primo sul bus. La lite è avvenutadi piazza Vittorio Emanuele. Sul posto l’intervento delle ambulanze del 118 e della polizia. Due minorenni sono stati trasportati all’Marianna Giannuzzi di Manduria mentre il terzo, più grave, è stato trasferito in codice rosso all’Santissima Annunziata di Taranto. A quanto si è appreso, ha riportato un trauma cranico e ferite al volto.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

rissa a Foggia in serata, nei pressi dell’isola pedonale. Coinvolti vari minorenni in età stimata fra i 13 ed i 15 anni. Tre di loro ne sono usciti più malconci ed in particolare per uno di loro si ... (noinotizie)

Uno Trasportato in codice rosso al “Santissima Annunziata” di Taranto per trauma cranico . Altri due, meno gravi , trasportati al “Giannuzzi” si Manduria . È l’esito di una rissa fra ragazzini ... (noinotizie)

Rissa a Battipaglia, ragazzo pestato a sangue - A Battipaglia, invece, la Rissa in centro sarebbe scoppiata per futili motivi ... in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza, soprattutto tra giovanissimi, sul territorio della piana del ...napoli.repubblica

Manduria, Rissa tra studenti per chi sale prima sul bus: in tre in ospedale, uno in codice rosso - MANDURIA - Scoppia una Rissa alla fermata del bus e in tre finiscono in ospedale. E’ accaduto questa mattina a Manduria, nel Tarantino. Sembra che la Rissa sia nata da una disputa su chi dovesse ...lagazzettadelmezzogiorno

Padula: litigio tra due uomini sfocia in Rissa, in tre finiscono in Ospedale - StampaMomenti di apprensione si sono vissuti nella serata di martedì 2 aprile a Padula, in provincia di Salerno dove dinanzi ad un locale commerciale due uomini hanno iniziato a discutere animatamente ...salernonotizie