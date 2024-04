Rissa fuori dalla questura tra i migranti | dopo ore di fila scoppia la tensione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 – Botte da orbi, urla,alle stelle: è successo la scorsa notte. Ancora una volta al centro della scena c’è lanotturna deiche si mettono in(senza appuntamento) nella speranza di riuscire a rientrare nei pochi (cinque al giorno, dicono loro) che saranno comunque ammessi a presentare la pratica per ottenere l’agognato documento, spesso quello di protezione internazionale. Un sudamericano tra coloro che stavano inracconta: “aver atteso per tutta la notte è arrivato un gruppo di nordafricani che con minacce di vario tipo voleva farci sloggiare e passare davanti a tutti”. Lì èto il parapiglia e ci sarebbero anche tre persone ...

