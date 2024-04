Rimini-Olbia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di. La squadra romagnola è una delle sorprese di questa stagione e ora vuole ottenere la ciliegina sulla torta, provando a centrare la qualificazione ai playoff. La compagine sarda, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere in trasferta per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. I padroni di casa , reduci da quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, hanno bisogno di tornare al successo per continuare a sperare nei playoff. La formazione sarda, invece, arriva da una vittoria, un pareggio e tre ...

Il Rimini torna al Neri per chiudere la pratica salvezza e dare la caccia ai playoff: mercoledì c'è l'Olbia - Due partite casalinghe consecutive per il Rimini: mercoledì sera (ore 20:30) al Neri arriva l'Olbia, domenica la Vis Pesaro. Queste due gare dovranno servire ai biancorossi per riscattare l'ultima sco ...riminitoday

Calcio serie C, Troise scuote il Rimini in vista della gara contro l’Olbia - Domani sera alle 20.30 il Rimini darà l’assalto all’Olbia dell’ex tecnico biancorosso, Marco Gaburro. Si giocherà il recupero della 33esima giornata ...corriereromagna

Ancona ancora nel bosco ma Boscaglia predica calma: “Padroni del nostro destino” - SERIE C - Il nuovo allenatore dopo lo 0-0 con la Spal: dorici quintultimi a +10 sulla penultima in attesa del recupero dell'Olbia “Sono contento della risposta del gruppo. Non abbiamo concesso occasio ...youtvrs