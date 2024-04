Riforme | Foti FdI | ' pronti al referendum ma non sarà un voto sul governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr (Adnkronos) - - "Se ciuncontro la riforma del premierato, noi saremo. La domandasemplice: volete che ilespresso alle urne sia mantenuto o tradito? Renzi aveva fatto della campagna elettorale un all-in: o vinco, o me ne vado. Fu una forzatura per vincere e lo ha fatto perdere. Il destino dello decidono gli elettori. Non vediamo le ragioni di dimissioni in caso di vittoria del no: abbiamo preso un impegno con gli elettori del centrodestra e lo abbiamo mantenuto”. Lo dice Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista a Il Messaggero sul premierato. "I tempi per votare la riforma del premierato in aula prima delle elezioni europee ci sono. Ma non faremo colpi di mano, né vogliamo una ...