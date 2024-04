Riforme | Foti FdI | ‘pronti al referendum ma non sarà un voto sul governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr (Adnkronos) – – “Se ciuncontro la riforma del premierato, noi saremo pronti. La domandasemplice: volete che ilespresso alle urne sia mantenuto o tradito? Renzi aveva fatto della campagna elettorale un all-in: o vinco, o me ne vado. Fu una forzatura per vincere e lo ha fatto perdere. Il destino del governo lo decidono gli elettori. Non vediamo le ragioni di dimissioni in caso di vittoria del no: abbiamo preso un impegno con gli elettori del centrodestra e lo abbiamo mantenuto?. Lo dice Tommaso, capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera, in una intervista a Il Messaggero sul premierato. “I tempi per votare la riforma del premierato in aula prima delle elezioni europee ci sono. Ma non faremo colpi di mano, né vogliamo una bandiera da issare. È una riforma ...