Riflettori sul big match C’è Cittadella-Correggese

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tornano oggi i dilettanti con un mercoledì fra campionato e coppe (20,30). Eccellenza. In campo la quint’ultima giornata (già giocata Salso-Agazzanese 2-2) con la super sfida. Ecco la schedina di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi.12 (ore 15): lanciata da 5 vittorie di fila la capolista difende il +6 sul Terre e il +9 sui reggiani di Gallicchio (7 vittorie di fila) senza Sejdiraj e Serra infortunati. Montecchio-Terre di Castelli 2: la truppa di Domizzi (3 sucessi di fila) obbligata a vincere per restare in scia senza Scarlata, Gozzi (possono entrambi farcela per domenica), Operato, Massari e Uhumamure. La Pieve-Faro 1: precipitata al penultimo posto dopo 3 ko la squadra di Chezzi sfida il Faro a +1 in una gara decisiva, da affrontare senza lo ...