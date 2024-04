Rifiuti e biciclette abbandonate | ripristinato il decoro sulle banchine del Tevere

Entra in funzione il “mangiaplastica”, il concorso a premi - MARTINA FRANCA - Da lunedì 1° aprile entra in funzione il “Mangiaplastica” collocato in via Toniolo nei pressi della casetta di legno. Si tratta di un raccoglitore di bottiglie di plastica per uso ali ...tarantobuonasera

Una squadra nel parco. Raccolti 250 kg di Rifiuti - La mattinata dei volontari di "Plastic free": "Abbiamo trovato bici usate, vetro, sacchi con i Rifiuti dentro. Dentro il bosco la situazione peggiora".ilrestodelcarlino

Rimini: riconosce la propria bici elettrica rubata e la Polizia trova il ladro - Nel pomeriggio del 22 marzo, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, durante il normale servizio di vigilanza e controllo del territorio, veniva avvicinato ...chiamamicitta