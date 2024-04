Rifiuti abbandonati | nuove fototrappole e piano da 120mila euro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Imola, 4 aprile 2024 – La lotta ai ‘furbetti del rusco’ costa cara alle casse comunali. Serviranno infattiper noleggiare il sistema di foto-trappole mobili fino al 2026. L’affidamento del servizio, nato per sanzionare chi lascia ifuori dai contenitori delle isole ecologiche di base, se lo è aggiudicato la ditta Geotech Engineering (provincia di Pistoia), che ha offerto un ribasso di circa il 20% sull’importo iniziale per complessivi 98milapiù Iva. Il provvedimento del Municipio prende le mosse da un atto dirigenziale datato giugno 2022 (ma il sistema delle foto-trappole è stato sperimentato per la prima volta durante la Giunta del M5s), quando l’ente di piazza Matteotti decise di "avvalersi del noleggio e installazione di un sistema di videosorveglianza quale strumento finalizzato a ...

