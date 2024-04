Rievocazione storica di Grassina Figuranti | musica e coreografie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Partecipazione ed emozione hanno accompagnato la rinnovata edizione delladi, un evento che anno dopo anno attrae sempre più persone e si arricchisce di nuovi particolari. Per la Pasqua 2024, il comitato organizzatore Cat, presieduto da Daniele Locardi, ha voluto rendere omaggio a Joe Barone, che avrebbe dovuto partecipare come ospite speciale a questa edizione: la collina di Mezzosso, dove vengono ospitate le scene della Passione di Cristo, è stata illuminata per qualche minuto di viola. Tutta la 41°edizione è stata dedicata al presidente delCalcio Paolo Casini, recentemente scomparso. Suggestive le novità di quest’anno: la scena della flagellazione in piazza e l’omaggio all’artista Paolo Maiani e al suo quadro "Cena di Emmaus". Molto apprezzata anche la nuova coreografia del ...