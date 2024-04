Riecco il processo “Piazza pulita” Al via in tribunale il secondo filone

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quale esito avrà ildeldenominato "" ora che i tre ex amministratori condannati in primo grado sono stati assolti in appello all’inizio di quest’anno? Una prima risposta arriverà domani, perché proprio per il 4 aprile era stata fissata aldi Busto Arsizio l’udienza delprocedimento, quello che riguarda sette tra dirigenti, politici e professionisti a vario modo collegati alle posizioni dei tre ex amministratori. Come noto l’ex sindaco, Gianbattista Fratus, l’ex vice sindaco, Maurizio Cozzi, e l’ex assessore alle Opere pubbliche, Chiara Lazzarini, dopo essere stati condannati in primo grado nelchiusosi nel 2020 a Busto Arsizio, sono stati tutti e tre assolti da ogni accusa dalla corte ...

