Ricordando Chris Cross e gli Ultravox | un viaggio nel cuore della New wave

(Di mercoledì 3 aprile 2024), il celebre bassista, tastierista e co-autore degli, è deceduto all’età di 71 anni. Originariamente noto cometopher Thomas Allen, il musicista è scomparso il 25 marzo, sebbene la triste notizia sia stata confermata solo in seguito, il 2 aprile, da Midge Ure, il frontmanband londinese, tramite i social media. Al momento, la causa del decesso non è stata resa nota. La prematura scomparsa del bassista offre l’occasione per aprire una finestra nei consueti nove punti di questo blog, su uno dei gruppi fondamentali del Synth Pop anni 80, gli. Cominciamo: 1. La Formazione Storicaa) John Foxx (Dennis Leigh): Voce (fino al 1979). Foxx è stato il cantante e fondatore originale deglib) Midge Ure: Voce e Chitarra (dal 1979)c) ...

X-Files, Chris Carter criticato dai produttori per aver ingaggiato Gillian Anderson: "Dov'è il sex appeal" - Al momento dell'ingaggio, sia Gillian Anderson che David Duchovny erano volti poco noti. Chris Carter ricorda di aver scritto un semplice "Si" sotto il nome di Duchovny, mentre sotto quello di ...movieplayer

Pamela Anderson avrebbe potuto essere scelta per il ruolo di Dana Scully in X-Files - Nei buoni vecchi anni '90, c'erano poche bombe in grado di rivaleggiare con Pamela Anderson, e l'attrice americano-canadese è diventata una ragazza pin-up in innumerevoli stanze di ragazzi adolescenti ...msn

Addio a Chris Cross, bassista degli Ultravox: il ricordo commosso dei compagni di band - Il bassista degli Ultravox Chris Cross è morto a 71 anni: lo ha annunciato lo storico frontman della band britannica protagonista della new wave, Midge Ure, Ricordandolo come "il collante capace di te ...quotidiano