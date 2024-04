Riconoscimento del consiglio comunale al professor Moreno Bilancetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 – Profonda dedizione al proprio lavoro in ambito scolastico e senso di appartenenza a un territorio che è ormai diventato la sua seconda casa: si potrebbe sintetizzare così l’impegno professionale delche, pur continuando a risiedere in Valtiberina, da oltre quarant’anni insegna a Castiglion Fiorentino, all’ISIS “Giovanni da Castiglione” dove è oggi responsabile degli indirizzi professionali elettrico-elettronici. E proprio per la passione e l’abnegazione con cui ha portato avanti il suo ruolo di insegnante e coordinatore, lo scorso giovedì 28 marzo, ilha ricevuto daluna pergamena,simbolico di stima e gratitudine per il lavoro svolto con i ...