Riceviamo e pubblichiamo | da Los Angeles … al Centro affari Piccoli festival crescono ?

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cari lettori e amici, Il 29 e 30 marzo ho partecipato con curiosita e piacere aldi Arezzo ,alla prima edizioneOverloud, unche spero possa crescere e diventare un punto di riferimento per un pubblico giovanissimo e amante della musica. Organizzato da ragazzi under 21 anni o poco più, ha portato migliaia di fans , molti di loro sicuramente al primodella loro vita, felici e coinvolti, che cantavano a memoria tutti i testi degli artisti sul palco. Una musica per loro ma non solo, Anna Pepe ( scommettiamo che sarà a Sanremo ?) Spezzina e già prima rapper italiana, Suspect CB da Reggio Emilia anche lui 2003 come Anna , con il suo hit divertente “Come Giorgia Meloni”, e Artie 5ive , classe 2000 dalla Bicocca della grande Milano, (16 i milioni di visualizzazioni per ...