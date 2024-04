Ricerca e solidarietà servono ogni giorno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Di autismo si parla tanto, ma vorrei che queste discussioni fossero canalizzate verso un gesto concreto che è il sostegno economico allascientifica". Capogruppo alla Camera di Italia viva, papà di Sara, una ragazza autistica, Davide Faraone è anche presidente della Fondazione italiana autismo che, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, e in collaborazione con Rai, ha aperto un numero solidale (45585) attivo dal 1° al 14 aprile per raccogliere fondi per realizzare tanti progetti messi in campo dalle associazioni che compongono la Fia stessa. L’impegno in tema di autismo non si ferma alla singola giornata... "No esatto, perché c’è ilper, di cui si occupano le associazioni, i centri specializzati e le famiglie. Per questo non posso che ringraziare Rai che ci ha affiancati ...