Ricci | “L’Iran pronto a colpire Israele A rischio il confine con il Libano”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo il raid israeliano in Siria che ha causato la morte di un alto militare di Teheran,annuncia rappresaglie contro. Lorenzo Maria, esperto di geopolitica e giornalista di Domino, secondo lei quant’è credibile questa minaccia? “In quest’ultimo periodo stiamo assistendo a una lenta escalation del conflitto in Medio Oriente. Su quanto sia credibile questa minaccia, faccio notare che soltanto ieri è stato intercettato un missile dalla contraerea israeliana partito dalla Siria. Sicuramente si assisterà a qualche forma di rappresaglia, probabilmente attraverso le varie organizzazioni affiliate a diverso titolo e grado con i Guardiani della Rivoluzione. Mi riferisco alle forze che operano in quella che viene definita la mezzaluna sciita e che da tempo conducono attacchi verso installazioni americane nell’area. Queste ...