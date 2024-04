Riassunto | Il modulo radio Murata LoRa® multibanda semplifica il progetto di sistemi wireless e la gestione della catena di fornitura per sviluppatori di dispositivi IoT

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) KYOTO, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) oggi ha presentato l’innovativoa bassa potenza,Type 2GT () che segna un notevole progresso nello sviluppo diIoT che richiedono connettivitàversatile. Altamente integrato, questosi distingue offrendo una soluzione completa che soddisfa i complessi requisiti di norme di certificazione globali, facilitando l’implementazione senza alcun problema in diverse regioni geografiche e industrie. IlType 2GT misura 9,98 x 8,70 x 1,74 mm ed è realizzato su una scheda di circuiti racchiusa da in un involucro metallico e in un package realizzato sotto forma di land grid array. Il ...