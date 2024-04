Riassunto | ExaGrid nominata finalista per i Network Computing Awards 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 aprile 2024)in 8 categorie per i premi annuali del settore MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–è diventata unanelle seguenti categorie: Data Protection Product of the Year (Prodotto dell’anno per la protezione dati) –Tiered Backup Storage Storage Product of the Year (Prodotto dell’anno per l’archiviazione) –Tiered Backup Storage The Return On Investment Award (Premio ritorno sugli investimenti) –Tiered Backup Storage Hardware Product of the Year (Prodotto hardware dell’anno) –Tiered Backup Storage Customer Service Award (Premio servizio clienti) –Product of the Year (Prodotto dell’anno) –Tiered Backup Storage Company of the Year ...