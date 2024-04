Riapriamo | ma con tanti sacrifici Abbiamo subito danni ingenti e non tutti i servizi sono garantiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mancano 28 giorni all’inizio della stagione balneare, fissata sul litorale pisano per il 1° maggio. Una data che per alcuni rappresenta una vera e propria corsa contro il tempo. È il caso del Bagno Gorgona, lo stabilimento diventato simbolo della devastazione causata dalle due mareggiate che hanno colpito Marina di Pisa durante l’inverno. Eventi che hanno messo in ginocchio commercianti e residenti, constimati da Confcommercio per 2 milioni di euro. "Non riusciremo ad aprire in tempo - spiega il titolare del Gorgona, Stefano Sbrana -, l’obiettivo è aprire il 15 maggio, stiamo facendo il possibile per ripartire, ma non sarà tutto come prima". Le immagini del Gorgona spazzato via dalla furia del mare dopo la prima mareggiata di novembreben impresse nella mente dei marinesi. "acquistato nuove cabine – continua ...