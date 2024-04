Restituire al mittente? Solo se è comodo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Secondo i dati di Signifyd, le scelte di shopping degli europei si basano sulle politiche dei resi SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore della protezione commerciale Lo studio, condotto recentemente da OnePoll in tutta Europa, evidenzia un risultato fondamentale: di fronte a un rallentamento dell’inflazione, i consumatori attenti ai costi preferiscono i rivenditori che offrono politiche dei resi flessibili e opzioni di pagamento. Questo sottolinea l’importanza di andare oltre il tasto “compra ora” per concentrarsi sull’intero ciclo di vita della rivendita, dalla consegna al reso. Con resi che costano ai rivenditori complessivamente oltre 700 miliardi di dollari nel 2023 e sono previsti raggiungere quasi 1000 miliardi di dollari entro la fine del decennio, i rivenditori hanno bisogno di strategie innovative per gestire il processo in maniera efficiente. Oltre l’aumento dei ...