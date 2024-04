Respinta mozione di sfiducia a Salvini

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 20.28 Con 211no e 129sì la Camera boccia ladinei confronti del vicepremier leghista Matteo. A presentare lacontro il leader della Lega sono stati quasi tutti i partiti dell'opposizione: il Pd, i 5 stelle e l'Alleanza Verdi Sinistra.è finito sotto accusa per i suoi presunti legami con la Russia di Vladimir Putin. Slitta a domani mattina ladinei confronti della ministra Santanchè.

