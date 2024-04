Repubblica di Corea | panda gigante Fu Bao nato nel Paese torna in Cina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Chengdu, 03 apr – (Xinhua) – Il volo charter che trasportava ilFu Bao e’ atterrato a Chengdu, nella provincia del Sichuan, intorno alle 19:22 di oggi. Fu Bao e’ il primonelladi(ROK) da Le Bao e Ai Bao, iche laha dato in affidamento alnel 2016. Dopo l’ispezione doganale all’aeroporto internazionale di Shuangliu a Chengdu, Fu Bao sara’ trasportato alla base deigiganti di Shenshuping, nella Riserva naturale nazionale di Wolong, nel Sichuan, per la quarantena. Secondo Li Guo, vice direttore della base, sotto il controllo del Centro di conservazione e ricerca per igiganti della ...