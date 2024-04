Report Napoli | si è fatto male in allenamento | Calzona in ansia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arrivano novità dal Konami Training Center di Castel Volturno in merito alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, in attesa della sfida contro il Monza. Trovare motivazioni e furore in queste ultime partite, dal momento in cui anche il miraggio Champions League è divenuto impresa difatti impossibile, è sicuramente complicato. La sconfitta pesante per 3-0 nello scontro diretto di sabato contro l’Atalanta è un’ulteriore mazzata al morale di una squadra che in questa stagione ha avuto difficoltà a ripetersi, complici scelte evidentemente non all’altezza compiute all’alba di questa annatadetta. L’obiettivo, però, come sottolineato dallo stesso Francesco, è di chiudere con dignità questa stagione, con la mission di evitare altri scivoloni e di assicurarsi, quantomeno, un posto per la prossima Europa League. Per farlo servirà sicuramente la ...