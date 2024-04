Recanatese | la sentenza amara Finita la stagione per Peretti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La notizia del giorno non potrebbe essere peggiore: gli accertamenti a cui si è sottoposto Manuel, uscito malconcio dal match di Pineto poco dopo la mezz’ora del primo tempo, hanno dato l’esito da molti temuto. Il difensore ha subito una frattura lievemente scomposta al piede sinistro: l’entità sembrerebbe non gravissima ma, tradotto in soldoni, tanto basta per dover considerare la suapraticamente. In effetti anche le sensazioni che si erano avute dalla tribuna al "Mariani-Pavone" non lasciavano indurre all’ottimismo e per il 24enne difensore veronese, arrivato a gennaio 2023, è una tegola ben maggiore rispetto all’infortunio subito nel finale del campionato scorso che lo costrinse a saltare alcune partite. Obtorto collo occorre fare più che mai di necessità virtù ed il sostituto "naturale" non potrà che ...