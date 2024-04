Re Carlo e Camilla insieme da quasi 19 anni Ecco come festeggeranno l’anniversario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 – Quello del 9 aprile sarà unversario di matrimonio diverso dai precedenti per re. I festeggiamenti per i 19dal fatidico ‘sì’ a Windsor manterranno un profilo basso dato che siache la nuora Kate Middleton stanno combattendo la battaglia contro il tumore. Britain's King Charles III (R) and Britain's Queen(L) leave after attending church in the village of Crathie, near Balmoral in central Scotland on September 8, 2023, on the firstversary of the passing of the King's mother, Queen Elizabeth II. Britain on Friday, September 8, mark the firstversary of Queen Elizabeth II's death but commemorations will be low-key with no official public events planned. (Photo by ANDY BUCHANAN ...