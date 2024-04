Rbr si riscopre macchina da punti | Il segreto? Siamo tutti coinvolti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Con un attacco da 93e una panchina che arriva a 44, difficile competere con questa Rbr. La vena e l’impatto di chi entra a gara in corso sono decisivi nel mantenimento di un livello eccellente di gioco, ma spesso permettono alla squadra addirittura di cambiare marcia. È successo anche con la Novipiù Casale Monferrato, che di rotazione invece ne aveva davvero poca. Riviera Banca, con i 25 di Grande e i 19 di Tomassini, ha sparigliato le carte ed è andata in fuga. "Bella partita con la Novipiù – commenta Tomassini –, abbiamo ritrovato il nostro attacco dopo Cremona. Qualche difficoltà in più in difesa, ma bene o malesempre stati in controllo e quindisoddisfatti. Il momento aiuta e il fatto di vincerne cinque di fila, e undici delle ultime tredici, ci dà entusiasmo. Stiamo cercando di passarci parecchio la palla, ...