Rave party | l' impunità è garantita

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Siamo disgustati. Nonostante le forze dell'ordine fossero state avvertite che nella zona si facesse un secondola situazione è andata avanti fuori controllo tutta l'altra notte: musica al massimo, schiamazzi, urla . Abbiamo trovato di mattina ragazzi drogati e spacciatori in azione. Perchè nessuno ha presidiato anche questoimpedendo a centinaia di persone di arrivare? Tutto ciò succede spesso nei week end presso l'ex consorzio di Bologna. Qui ci sono diversi capannoni dismessi e non in sicurezza. Ci sono altre situazioni simili come il, fallito, alla caserma Stamoto, occupata. Perchè non si interviene? Ho un video che testimonia tutto. Sara Belloni Risponde Beppe Boni Il problema c'è e non è risolto. O da una parte o dall'altra le occupazioni abusive cono simil ...

