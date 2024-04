Ramadan | l’Ateneo non si ferma Il rettore Di Pietra non ha dubbi | | Avanti con il calendario previsto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "L’università non entra nella geopolitica internazionale", dice ilRoberto Dicommentando la decisione del Senato accademico dell’Università di Pisa che ha chiesto di rivedere l’accordo di collaborazione scientifica con Israele. "I fatti non sono proprio così come raccontati in questi giorni: ildi Pisa Riccardo Zucchi – precisa Di– non ha detto che interromperanno i rapporti con l’università israeliana, ma solo che non parteciperanno a un bando di finanziamento di un progetto di ricerca. Per quel che mi riguarda, la mia posizione è quella già espressa all’inaugurazione dell’anno accademico, il 9 novembre scorso: non è nella missione dell’Università prendere posizione per l’uno o per l’altro. L’unica parte è il sostegno alla pace. L’Università ha il dovere di tenere aperti i ponti ...