RaiPlay Sound “SalTo in Camper | Vita Immaginaria” | dal 6 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Su il podcast online che descrive un viaggio attraverso l’Italia con artisti ed ospiti del Salone del libro di Torino Da sabato 6sono disponibili su6 puntate del nuovo podcast “in” realizzato da Ticket to Read con gli ospiti e la collaborazione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il progetto è ideato e condotto da Margherita Schirmacher ed Enrico Orlandi (autore edesigner) con La cultura in viaggio. LEGGI ANCHE: Isola dei famosi 2024, primi problemi per i naufraghi L’originale format “in” si prepara ad attraversare l’Italia. La conduttrice Margherita Schirmacher dal 2 ...