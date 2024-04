Raid Israele su ambasciata | ecco come l’Iran risponderà all’attacco

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Colpire gli interessi americani, prendere di mira obiettivi israeliani all'estero, mobilitare i suoi 'proxy' e alleati in tutta la regione. L'Iran ha diverse opzioni sul tavolo per rispondere all'attacco israeliano che lunedì ha raso al suolo un palazzo all'interno del suo compound diplomatico a Damasco, uccidendo tra gli altri il generale Mohammad Reza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Colpire gli interessi americani, prendere di mira obiettivi israeliani all'estero, mobilitare i suoi 'proxy' e alleati in tutta la regione. L'Iran ha diverse opzioni sul tavolo per ... (periodicodaily)

Anche gli Stati Uniti non sono al riparo dalla probabile rappresaglia per l'attacco di lunedì scorso: il ministro degli Esteri iraniano ha infatti indicato Washington come responsabile. Massima ... (sbircialanotizia)

Biden «indignato» per il Raid Gantz sfida Bibi: voto anticipato - Nonostante molti media nazionali e internazionali abbiano avallato la versione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo la quale l’uccisione dei sette operatori umanitari dell’ONG Wo ...informazione

Gantz strappa con Netanyahu e chiede le elezioni, Biden furioso per i volontari uccisi - "Lo Stato di Israele - ha ammonito - non può aspettare altri sei mesi ... Mentre il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha definito la risposta fornita da Netanyahu al Raid "insufficiente e ...ansa

Biden «indignato» per il Raid - Il presidente americano: l’uccisione dei 7 cooperanti non è un caso isolato. A rischio il molo per gli aiuti DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE New York - «Indignato e con il cuore spezzato»: in una nota, il ...corriere