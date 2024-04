Rai Kids torna a Romics | il Festival Internazionale del Fumetto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ROMA – , Animazione, Cosplay, Cinema e Games al via giovedì 4 aprile a Roma. Un grande evento lungo quattro giornate pronto ad accogliere, fino a domenica 7 aprile, un numeroso pubblico. La direzione Rai dedicata ai bambini e ragazzi è presente con due speciali appuntamenti in programma domenica 7 aprile. Alle ore 11.45, al padiglione 8 (Sala grandi eventi e proiezioni), ci sarà la proiezione in anteprima di “Sapiens?” uno speciale animato di Bruno Bozzetto. prodotto da Studio Bozzetto in collaborazione con Rai. L’opera vuole invitare a riflettere sull’aggettivo “sapiens” associato all’essere umano. Le sinfonie di diversi autori di musica classica fanno da sfondo a tre cortometraggi dedicati all’uomo ed al suo comportamento nei riguardi della natura e della società. La proiezione sarà introdotta da un video saluto del maestro Bozzetto. “Sapiens?” sarà poi ?” sarà ...