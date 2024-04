Un ragazzino di 13 anni è stato trasferito in ospedale in elisoccorso in codice rosso: è stato travolto da un'auto mentre era in bici a Olgiate comasco.Continua a leggere (fanpage)

Un Ragazzo di 22 anni , nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ha tenta to di buttarsi nel fiume Serio, comune di Nembro, in provincia di Bergamo .Continua a leggere (fanpage)

Giuseppe Ghidotti è morto in un tragico incidente in moto a Miami nella giornata di Pasquetta. Era originario di Urgnano, paese in provincia di Bergamo, dove lo conoscevano tutti.Continua a leggere (fanpage)

Chi era Giuseppe Ghidotti, il Ragazzo di 28 anni morto in un incidente in moto a Miami - Giuseppe Ghidotti è morto in un tragico incidente in moto a Miami nella giornata di Pasquetta. Era originario di Urgnano, paese in provincia di Bergamo, dove lo conoscevano tutti.fanpage

Ragazzo di 25 anni accoltellato nel Milanese: arrestato l’aggressore - Un Ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in viale Marconi a Parabiago (Milano). Ha avuto un litigio con un 42enne, il quale avrebbe poi estratto un coltello e l’avrebbe colpito con diversi fendenti.fanpage

Ragazze nel pallone, in arrivo il sequel della scatenata commedia con Kirsten Dunst "Ne ho parlato col regista e..." - Quasi 25 anni dopo, Torrance Shipman potrebbe riunire la sua squadra di cheerleading Una nostalgica Kirsten Dunst accende le speranze dei fans. L'attrice sarebbe propensa a riprendere non solo il ruo ...comingsoon