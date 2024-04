Ragazzi in fuga dalla scuola | a Torre Annunziata dati drammatici

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo il report diffuso dell’ufficio scolastico regionale della Campania, gli studenti assenteisti asono aumentati del 400% in un solo anno. Nelle scuole primarie un gran numero di alunni non raggiunge nemmeno un quarto delle presenze previste. Dice il candidato a sindaco del centrosinistra, Corrado Cuccurullo: “La dispersione scolastica è la palude nella quale affoga il nostro futuro. Bisogna operare per invertire la tendenza con risposte decise e immediate attraverso i servizi sociali. L’inclusione e la partecipazione sociale sono pilastri del nostro programma elettorale. La, in particolare, ha una rilevanza strategica nel tessuto sociale. Puntiamo alla sua valorizzazione con una risposta adeguata per dimensione ed efficacia”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

