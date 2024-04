Raffaella Scuotto svela retroscena su UeD | che fece prima di un’esterna

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è riuscita, finalmente, a coronare il suo grande sogno, ovvero, quello di uscire da Uomini e Donne insieme a Brando Ephrikian. I due ragazzi, anche se faticano un po’ a conciliare la distanza e i loro impegni, sembrano essere molto presi l’uno dall’altra. In queste ore, infatti, la ragazza ha fatto delle confessioni. Ildidi un’importante esterna con Brando a UeD Brando esono molto felici di aver lasciato Uomini e Donne insieme. Attraverso i loro rispettivi profili Instagram, infatti, i due ragazzi non fanno che condividere dediche romantiche e aggiornamenti in merito alla loro vita sentimentale., ad esempio, ha mostrato ai fan alcune foto, le quali sono state scattate da lei durante il suo percorso a ...