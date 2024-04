Racket nell’hotel Astor | chiesto il processo per Abel | lo zio di Kata

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 – La «guerra» per il controllo dell’hotelcome movente del rapimento della piccola? E’ rimasta solo una delle tante ipotesi dentro l’ingarbugliata indagine sul giallo di via Maragliano, ma intanto la procura di Firenze hailper quattro dei peruviani che avrebbero ordito il presuntodentro l’albergo occupato. Tra questi, c’è ancheArgenis Alvarez Vasquez, lo zio della bimba, assieme a Carlos Palomino De La Colina, detto il “dueno“ (proprietario) dell’occupazione e altri due connazionali, Nicolas Eduardo Lenes Aucacusi e Carlos Manuel Salinas Mena. I quattro imputati, difesi dall’avvocato Elisa Baldocci, sono accusati di una serie di estorsioni ai danni degli altri occupanti, alcune rimaste solo tentate, rapina, lesioni, ...

